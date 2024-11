Жаир Болсонаро приветства "възраждането на истинския войн" Тръмп

Бившият крайнодесен президент на Бразилия Жаир Болсонаро – един от най-големите фенове на Доналд Тръмп в международен план – приветства "възраждането на истински войн" след това, което той нарече "епична победа" на своя съюзник на изборите в САЩ.

"Срещу всякаква опозиция от страна на глобалистите и дълбоката държава, Доналд Тръмп ще се върне в президентството на Съединените американски щати, за да завърши своята мисия: да възстанови величието на своята нация, да защити интересите на своя народ и да работи за свят, който е по-свободен, по-мирен и по-сигурен", написа той в X.

Бившият бразилски президент заяви, че очевидният резултат от изборите бележи "не само завръщането ви в Белия дом, но и триумфа на волята на хората над арогантните планове на един елит, който презира нашите ценности, вярвания и традиции“.

"Този ​​триумф е исторически – крайъгълен камък, който разпалва отново пламъка на свободата, суверенитета и истинската демокрация", добави Болсонарно, който се надява победата на Тръмп да помогне за съживяването на собственото му политическо богатство, въпреки факта, че на бразилеца е забранено да кандидатства за пост до 2030 г. "Въздействието му ще резонира по целия свят, подхранвайки не само силата на Съединените щати, но и овластявайки възхода на десните и консервативни движения в безброй други нации... Може би ще имаме подновена възможност да превърнем Бразилия в истинска земя на свобода, където бразилският народ, а не политици и бюрократи, е този, който е господар на своята съдба."

