Нетаняху и Моди поздравиха своя "приятел" Тръмп за победата

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поздрави Доналд Тръмп, който спечели победа на президентските избори в САЩ. Нетаняху определи успеха на републиканците като "най-голямото завръщане в историята“, предаде АФП.

"Поздравления за най-голямото завръщане в историята! Вашето историческо завръщане в Белия дом предлага ново начало за Америка и мощно потвърждение на великия съюз между Израел и Америка. Това е огромна победа!", заяви Нетаняху.

Премиерът на Индия Нарендра Моди се присъедини към редиците на световните лидери, поздравяващи Доналд Тръмп за предполагаемата му победа. В публикация в X Моди отправи "сърдечни поздравления към моя приятел Доналд Тръмп", заедно с няколко снимки на двамата мъже, прегърнали се здраво и държащи се за ръце.

Моди, който е министър-председател на Индия в продължение на десетилетие, имаше близки отношения с Тръмп по време на първия му мандат на власт, а Тръмп многократно се е обръщал към него с "моя приятел Моди".

Моди каза, че "очаква с нетърпение сътрудничеството" между САЩ и Индия и добави: "Нека заедно работим за подобряването на нашите хора и за насърчаване на глобалния мир, стабилност и просперитет."

