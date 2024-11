Куршум уцели самолет на американските "Саутуест Еърлайнс" в Далас

Самолет на американските "Саутуест Еърлайнс", подготвящ се за излитане на летище "Далас Лав Фийлд", щата Тексас, е бил улучен от куршум късно снощи и е трябва да се върне на изхода, съобщава AP, цитирайки изявление на авиокомпанията.

🚨BREAKING

Plane Struck By Bullet In Texas!

A Southwest Airlines jet has been struck by a gunfire at the Dallas Love Field Airport. Gunshots were reported near Dallas Texas Love Field Airport which caused a bullet to strike Southwest Airlines Flight 2494, which was preparing to… pic.twitter.com/6vpL1luojt