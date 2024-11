Продадоха рядка монета от златната треска в Калифорния

Запалените колекционери на монети се възползваха от шанса да се сдобият с рядка златна монета “двоен орел“ от $20 на аукционна къща в Южна Калифорния във вторник следобед, но само един си тръгна победител, след като плати солидна цена.

Златното парче, изсечено в Карсън Сити, Невада, през 1870 г., беше продадено за 1,44 милиона долара, включително премията на купувача, такса, платена на Stack’s Bowers Galleries. Само 3789 от тях са били произведени и около 40 до 50 остават, според Джон Кралевич, който е специалист в историята на монетите в аукционната къща.

Аукционната къща не даде информация кой е купил монетата, съобщава AP.

Преди 1849 г., най-високата деноминация за златна монета беше 10 долара, известна като орел. Двойният орел за 20 долара беше разрешен, след като златната треска в Калифорния донесе изобилие от доставки на злато, каза Кралевич.

Последният път, когато тази конкретна монета беше продадена на търг на Stack’s през 1986 г. за $23 100.

"Тази монета беше напълно извън полезрението на всички. Когато се появи, след като не е била на пазара в продължение на десетилетия, тя беше почти като нещо ново", казва Кралевич.

Монетата е продадена от колекцията на Бърнард Ричардс и е най-качествената известна монета от този тип според индустриалния стандарт Professional Coin Grading Service. Въпреки това тя не успя да оправдае очакванията на тръжната къща, че ще премине бариерата от 2 милиона долара.

Втората най-добра монета беше продадена на търг за 1,62 милиона долара през ноември 2021 г. "Цената на колекционерските монети се повиши значително по време на пандемията от КОВИД-19, тъй като хората се насочиха към инвестиране в своите хобита", отбелязва Кралевич.

Стойността на самото злато, което в монетата е малко под една унция (1 унция - 28,3 грама), е на стойност приблизително 2600 долара.



