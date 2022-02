Близо до трагедия: Интензивни боеве за контрол над Чернобил

Окупационни войски навлязоха от територията на Беларус в зоната на Чернобилската атомна електроцентрала.

Това съобщи на страницата си във Facebook Антон Геращенко - съветник на украинския министър на вътрешните работи.

"Националните гвардейци, които охраняват хранилището за опасни радиоактивни отпадъци, оказват упорита съпротива. Ако артилерийските удари унищожат хранилището за ядрени отпадъци, радиоактивният прах може да покрие териториите на Украйна, Беларус и страните от ЕС", се казва в изявлението му.

Президентът на Украйна, Владимир Зеленски, също съобщи в Twitter, че руските сили се опитват да поемат контрола над атомната електроцентрала.

"Нащите защитници дават живота си, за да не се повтори трагедията от 1986 година", написа той и добави: "Това е обявяване на война срещу цяла Европа."

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.