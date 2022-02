Черен дим се издига над украинското разузнаване в Киев

Кадри на черен дим, издигаш се до щаба на украинското отбранително разузнаване в центъра на Киев, бяха публикувани в социалните мрежи.

Украйна казва, че някои от нейните военни командни центрове са били засегнати от руски ракетни удари тази сутрин, след като Москва започна военна операция срещу съседката си.

Все още не е напълно ясно какво се случва в сградата на разузнаването, но според източници на BBC сградата изглежда е непокътната, а димът всъщност идва от голям пожар до сградата. Свидетели са видели униформени да хвърлят чували в огъня.

Точно извън Киев, в град Бровари, властите казват, че най-малко шестима души са били убити от серия от ракетни удари.

Reuters image (via @BBCWorld) showing the exact location of the shelling at the Ukrainian defence intelligence headquarters in Kyiv - 50.470790, 30.527854 (cc @ramaekers_robin) pic.twitter.com/q9RXNqQEIi