Взривиха петролна база до Киев и газопровод до Харков

Трета нощ продължават ракетните удари и сражения в Украйна. До Харков е взривен газопровод. Украинските власти предупреждават за опасност от екологична катастрофа. Атакуван е и петролопровод край Киев. Руската атака в Украйна продължава с координирани удари от всички посоки.

Голямата петролна база във Василков недалеч от Киев е била ударена от руска балистична ракета, като след това е последвал масиран въздушен удар, съобщават местни медии и потребители в социалните мрежи.

Канцеларията на украинския президент съобщи, че руските сили са взривили газопровод в град Харков, втория по големина град в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията предупреди, че експлозията, при която според нея се образувал облак с формата на гъба, може да причини "екологична катастрофа". Службата посъветва жителите да покрият прозорците си с мокри кърпи или плат и да пият много течности.

Според главния прокурор на Украйна Ирина Венедиктова руските сили не са успели да завземат Харков, където се водят ожесточени боеве.

Градът с около 1,5 милиона жители се намира на 40 км от руската граница.

Битката за Киев продължава. За жителите на украинската столица нощта започна със сирени. От вчера от 17 часа до 8 ч. в понеделник действа комендантски час. Кметът на града предупреди, че всеки, който е по улиците по това време ще бъде смятан за враг.

През изминалата нощ сирените за въздушна тревога отново огласяха украинската столица Киев, превърнала се в призрачен град заради въведения комендантски час, който ще е в сила до 08,00 ч. в понеделник, съобщи Държавната служба за специални комуникации.

Руските сили продължиха настъплението си за "затваряне на кръга" около Киев, след като приключиха прегрупирането си на северния фронт, съобщи снощи украинската армия.

Метрото на Киев не работи и служи за бомбоубежище на столичните жители.

Продължават сраженията и в Луганска област. Според информация на Пентагона най-малко 50 процента от руските ударни сили вече са на територията на Украйна.

The gas pipeline in #Kharkiv is on fire#RussiaUkraineWar #RussiaUkraineConflict #russianinvasion pic.twitter.com/INKZG56dUW