Русия пое контрола над Запорожската атомна електроцентрала

Руските войски са превзели Запорожската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от BBC.

"Оперативният персонал продължава да работи и да следи състоянието на енергоблоковете", съобщи местната власт в социалните мрежи.

Въпреки факта, че площадката на АЕЦ е завзета от руските военни, оперативният персонал следи състоянието на енергоблоковете и осигурява тяхната работа в съответствие с изискванията на технологичните разпоредби за безопасна експлоатация, съобщава hromadske.ua.

Към 7:00 часа радиационният фон в Запорожка област остава непроменен и не застрашава живота на хората, твърдят украинските медии.

През нощта боеве избухнаха край атомната електроцентрала, което доведе до пожар в една от сградите й.

Учител по танци, който живее в Запорожие, разказва пред BBC, че видял как руските военни стрелят и хвърлят бомби по централата цяла нощ.

The New York Times verified videos from the firefight at Europe's largest power plant in Zaporizhzhia, Ukraine. It appears to show a line of military vehicles shooting at buildings inside the complex resulting in fires breaking out.

"Знам, че една от сградите беше запалена, но за щастие това не беше действителната ядрена станция, а сграда за хората, които работят там. Разбира се, това все още е лоша новина, но поне не е истинският реактор", казва той. "Това буди притеснение не само за нашия регион, но и за цяла Украйна, както и за целия свят, тъй като това е една от най-големите атомни електроцентрали в Европа, доколкото знам."

"Това е лудост, това е просто тероризъм, няма думи, светът трябва да направи нещо по въпроса", добавя мъжът.

Той казва, че има семейство и приятели в Русия и хората там са разделени на две групи - тези с промити мозъци, които вярват, че Путин сключва мир в Украйна, и другата половина, които са "много уплашени и се срамуват".

“I ask you to come to your senses, immediately stop firing at the Zaporizhzhia nuclear power plant.”

Ukrainian officials say Europe’s largest nuclear plant caught fire after Russian troops began shelling the facility early Friday https://t.co/OrjrRfHZ2F pic.twitter.com/qoynM4fEme