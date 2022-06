Адът в Кременчук: Оцелели говорят за ужаса в мола, ударен с ракета

От търговския център в град Кременчук, ударен от руска ракета, не е останало почти нищо, показват кадри, заснети с дрон. Засега жертвите са 18, но се очаква броят им да расте. Пожарникарите продължават да търсят и оцелели, а обикновените хора през последните часове помагаха ранените да бъдат качени на линейки.

The death of people killed in yesterday’s Russian missile strike in Kremenchuk has increased to 18.

36 people are still missing.

The updated figures were given this morning by the Governor of the Poltava region.

