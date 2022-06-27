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Руска ракета удари търговски център в Украйна, вътре е имало около 1000 души

Информацията е на президента Зеленски
27 юни 2022 19:20, Нели Христова
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Руска ракета удари търговски център в Украйна, вътре е имало около 1000 души
Снимка: Twitter

Руска ракета удари оживен търговски център в Кременчук, Централна Украйна, като уби и рани хора, заявиха местните власти и добавиха, че броят на жертвите може да е голям. Ройтерс съобщи, че информацията е на украинския президент Володимир Зеленски.

"Окупаторите изстреляха ракета по търговски център, в който се намираха повече от хиляда цивилни. Търговският център гори и спасителите се борят с огъня. Невъзможно е да си представим броя на жертвите", заяви областният управител Дмитрий Лунин в Telegram, цитиран от АФП.

По публикацията работи: Нели Христова

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Напиши коментар Коментари
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До Зеленски преди 16 секунди
Тия двамата на преден план ,голия е с татуировка,защо не са на фронта а се мотат по моловете.
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Анонимен преди 22 секунди
Тоя Зеленски ще се бие до последната укра.
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Анонимен преди 40 секунди
Зеленяшка пак е напълнил центъра с трупове на войници и ги е ударил с негова си ракета. Да не плаща обезщетения на семействата на военните.
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Анонимен преди 53 секунди
До Абе. Обявявай кво чакаш още просто не знам
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Анонимен преди 1 минута
Кви ракети и взривове те стъклата здрави. Чист палеж.
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Абе преди 1 минута
Крайно време е политическия елит на Русия да бъде обявен за терористична организация!!!
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Анонимен преди 1 минута
Урките и друг път са стреляли по своите хора!!
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Анонимен преди 2 минути
Те и Украинската армия използват Руски ракетни комплекси. *** разбери сега кой стреля, кой заляга.
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Анонимен преди 2 минути
До 555. Объркани макарони си ти.
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АнонимеН преди 3 минути
СМЪЪЪРТ НА ПУТИНОФИЛИТЕ И КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ!!!
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555 преди 4 минути
Аз не знам защо нормалните хора се ловят на тъпите увъртания на русофилите. Тактиката на кремълската пропагадна 1. И другите така правят(демек аз съм гаден убиец, ама има и други). 2. Ами ако ?? (ами ако Украйна ни беше нападнала.) 3. Ми то нещо мърда на 7 милисекудна от записа 4. Не отговарят на въпроса , а задават контра въпрос - пример : Вие защо нападнахте Украйна. А вие защо биете негр*ител Няма значение колко хора има в мола, и 20 души да са е трагедия а Путин е убиец.
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Анонимен преди 4 минути
САЩ кога ще добият тези мрази, защо ги бавят още .
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Как преди 4 минути
Как разбраха че е Руска?!
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Анонимен преди 4 минути
Козяка вика, че колите били в подземните паркинги. Той не го знае тоя град къде е на картата, ама знае, че имало подземни паркинги. И понеже било много горещо, всички коли били в подземния паркинг, а на паркинга пред ЦУМ-а - само 1 кола :) Козяшка му работа! :)
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До 79 преди 4 минути
Ако още не си разбрал,вече сме 2022 г.;)Макар че ЕС правят всичко по силите си,за да ни върнат 40 г. назад,когато го имаше това чукане по вратите за изказано мнение,различно от правата линия на Партията;)Определено комунизмът не си е отишъл,поне не и от главите на *** копИлета...
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Анонимен преди 5 минути
1000 човека са дошли с 3 коли в търговския център?
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Анонимен преди 5 минути
Пак Фейкове.Пак е прекалил с дрогата.
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Ужас преди 5 минути
Нова провокация точно в деня в който Зе ще говори с г-7.
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Анонимен преди 6 минути
Тоя ги нагъчка кат сардели в туй магазинче. Какво е било това стълпотворение примоция ли е имало ?
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Случаен минувач преди 6 минути
Хилади загинали вътре, а на паркинга ТРИ коли само... Благоденствие, благоденствие в Украйна, а коли нямат... "Одат пеш" - както е казал класикът.
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