Руска ракета удари търговски център в Украйна, вътре е имало около 1000 души

Руска ракета удари оживен търговски център в Кременчук, Централна Украйна, като уби и рани хора, заявиха местните власти и добавиха, че броят на жертвите може да е голям. Ройтерс съобщи, че информацията е на украинския президент Володимир Зеленски.

"Окупаторите изстреляха ракета по търговски център, в който се намираха повече от хиляда цивилни. Търговският център гори и спасителите се борят с огъня. Невъзможно е да си представим броя на жертвите", заяви областният управител Дмитрий Лунин в Telegram, цитиран от АФП.