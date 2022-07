Брутална атака в Украйна: 23 загинали, деца "на парчета" след руски удар на стотици километри от фронта

Най-малко 23 души са загинали при нападение срещу централния украински град Виница, според шефа на украинската национална полиция Игор Клименко. Градът се намира на стотици километри от фронтовата линия между Русия и Украйна.



Броят на загиналите включва три деца на възраст под 10 години, а десетки хора все още са в неизвестност, според информация на украинската Държавна служба за извънредни ситуации (SES). Още 64 души, включително четири деца, са хоспитализирани - 34 от които са в тежко състояние, а петима - в критично състояние. Продължава издирването на 42 души, които са в неизвестност.

Russia continues to kill civilians. This is the center of Vinnytsia today. It is already reported about 17 dead and 30 wounded. Number is updating. Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/b6WWaNbDx0 — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 14, 2022

Клименко казва, че досега са идентифицирани само шест от телата и може да са необходими ДНК тестове за идентифицирането на други.

Повече от 50 сгради и повече от 40 коли са били повредени от ударите.

Атаката е извършена с руски крилати ракети "Калибър", изстреляни от подводници, разположени в Черно море, според Кирило Тимошенко, заместник-ръководител на канцеларията на президента на Украйна.

Противникът продължава да държи в готовност 32 крилати ракети от типа "Калибър" на три надводни и два подводни кораба, а също така има два големи десантни кораба в Черно море, съобщиха от оперативното командване "Юг" на украинските въоръжени сили. понеделник

Видео, публикувано онлайн от Виница, показва горящи превозни средства и сгради, погълнати от дим. Вижда се тялото на дете, заплетено в количка, а отрязания крак на майка й може да се види да стърчи от окървавен бял чаршаф. По-късно става ясно, че детето е Лиза Дмитриева, на четири години. Тя отивала на логопедична сесия с майка си, когато била убита. Майката обаче оцелява. "Детето е на парчета", казва просълзен украински войник, цитиран от The Times.

От публикации в социалните мрежи става ясно, че Лиза е имала синдром на Даун и проблеми със сърцето, но "майка й никога не се отказала от нея".

This beautiful girl from Vinnytsia, Ukraine was killed by Russians today. She had a Down syndrome, problems with heart and walking, but her Mum never gave up on her and had an Instagram profile dedicated to her with 19k followers where she educated others on these health issues. pic.twitter.com/fxnXPycROd — Maria Romanenko (@rommari) July 14, 2022

Украинска певица, която трябваше да изнесе концерт в града, казва, че сред загиналите е член на екипа й. Друга жертва е 24-годишната Катерина Хула, която отивала на преглед в частната клиника на Виница, когато ракетите ударили града.

Населението на Виница, около 370 000 преди началото на войната, е набъбнало с още хиляди хора, бягащи от руската офанзива в Източна Украйна.

Русия не отрече, че е атакувала града, като служители на министерството на отбраната, цитирани от държавните медии, твърдят, че ракетите са унищожили база, използвана от "нацистите".

Украинският президент Володимир Зеленски отново призова международната общност официално да признае Русия за терористична държава в нощното си обръщение в четвъртък след атаката във Виница.

"Русия показа своето отношение към международното право, към Европа и към целия цивилизован свят", каза Зеленски. "След това никой не може да има никакво съмнение, че е необходим специален трибунал за руската агресия срещу Украйна възможно най-скоро."

Президентът призова за конфискуване на "всички руски активи и средства във всички страни по света", за да бъдат компенсирани "жертвите на руския терор".

"Абсолютно необходимо е възможно най-скоро да се въведат такива ограничения срещу руския енергиен износ, които няма да позволят на терористите да покриват разходите си за сметка на международната общност“, добави той.

Според Зеленски окончателният брой на жертвите все още се изяснява, тъй като "разчистването на отломките продължава", а "десетки хора се водят изчезнали".

"Една от ракетите унищожи медицинския център Нейромед. Вътре имаше хора", каза той.

This video, reported to be of the moment of the missile hit in Vinnytsia, appears authentic, as the square landscape and position of bikes matches that of previously published videos of the aftermath today. pic.twitter.com/mrdyXqYiza — Christo Grozev (@christogrozev) July 14, 2022

Президентът каза, че сред загиналите е четиригодишно момиченце на име Лиза и добави, че майка й е "в момента в критично състояние".

"Русия сложи край на живота на момичето точно по времето, когато в Холандия, в Хага, се провеждаше конференция за руските военни престъпления", каза Зеленски и добави: "Всеки ден Русия унищожава цивилното население, убива деца".

Киев твърди, че най-малко 287 деца са били убити от началото на инвазията през февруари. Смята се, че истинската цифра е много по-висока.



Дмитро Кулеба, министър на външните работи на Украйна, определи ракетната атака като "тероризъм".

"Вече е потвърдено, че 20 цивилни са убити след руски ракетен удар по Виница. Три деца, включително малкото дете на снимката. Това е тероризъм", написа Кулеба в Twitter "Умишлено убийство на цивилни с цел всяване на страх. Русия е терористична държава и трябва да бъде законово призната като такава."

Генералният секретар на ООН каза, че е ужасен от ракетната атака във Виница.

"Генералният секретар осъжда всякакви атаки срещу цивилни лица или цивилна инфраструктура и отново призовава за поемане на отговорност за подобни нарушения", каза говорител на генералния секретар Антонио Гутериш.

В съвместно изявление ръководителят на външната политика на Европейския съюз Жозеп Борел и еврокомисарят по управлението на кризи Янез Ленарчич осъдиха атаката.

‼️More footage from today's arrivals in Vinnytsia. Windows flew out even at a distance of 500 meters from the epicenter of the explosion. pic.twitter.com/dpsxcs0rJz#UkraineRussianWar #russiaisaterrorisstate — Ukrainian News24 (@MarkRid89403375) July 14, 2022

"И двамата сме свидетели на ужасяващото унищожение, което Русия нанесе на Украйна и нейния народ със собствените ни очи. Цивилното население продължава да плаща висока цена в тази война, поради фундаменталното незачитане на международното хуманитарно право от страна на Русия, изправено пред смърт, насилие, включително сексуално насилие, принудителни депортации и унищожение", казаха те. "Не може да има безнаказаност за тези действия и всички виновни ще понесат отговорност."