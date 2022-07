Последните часове на Лиза Дмитриева - детето, което стана символ на жестокостта на Русия

Животът и смъртта на четиригодишната Лиза Дмитриева, която загина при руски ракетен удар срещу централния украински град Виница, е символ на конфликт, в който смъртта често идва без предупреждение и отгоре.

Поредица от видеоклипове и изображения, публикувани в социалните мрежи, изглежда проследяват последните часове на Лиза, която навършва четири години през март - в разгара на руската инвазия в Украйна. Майка й Ирина загуби крака си при атаката от страна на Русия, която бе осъдена от президента на Украйна Володимир Зеленски като "открит терористичен акт".

Майката на Лиза возила дъщеря си в розово-черна количка. Двете отивали към образователен център- на четири часа път с кола западно от столицата Киев.

На първия кадър, заснет в 9.38 сутринта, Лиза може да бъде видяна в бял клин и синьо дънково горнище с кръпка във формата на яйце на рамото си, бутайки собствената си количка. Косата й е вързана с бяла щипка във формата на пеперуда.

The Ukrainian media published the last video of a mother and daughter taking a walk an hour and a half prior to the missile attack on Vinnytsia. The girl was killed, her mother's leg was ripped off. pic.twitter.com/7LweyCWK5Z

Лиза се усмихва и вдига поглед към майка си, която върви до нея. На моменти в кадър влиза и Ирина, облечена в бяло и срамежливо усмихната. На следващото изображение Лиза може да бъде видяна клекнала до ниска маса в образователния център, изучавайки лист със снимки по време на логопедична сесия.

Малко преди 11 сутринта майка и дъщеря излизат, за да се разходят по тротоара от едната страна на централния площад Премехой във Виница, минавайки близо до Дома на офицерите в града - бивша сграда от съветската епоха с колонада, която сега се използва като културен център за концерти и представления.

Лиза така и не се прибира у дома. Малко след 11 часа сутринта три от седем ракети, изстреляни от руска подводница в Черно море, удрят площада, експлодират близо до културния център, взривяват прозорците на многоетажна сграда и подпалват десетки автомобили на близкия паркинг.

Насред касапницата, още кадри, които смразяват сърцето, показват Лиза да лежи мъртва в преобърнатата си количка. Наблизо има отрязан крак. На някои кадри се вижда ръката на войник, който се протяга към количката. Големи метални фрагменти са разпилени по площада. Стълб от гъст дим изпълва небето.

Лиза е едно от трите деца, убити при нападението на оживена улица в град, който досега бе относително недокоснат от нашествието. Майка й оцеля при първоначалния взрив със сериозни наранявания.

Местен вестник разговаря с приятелка на Ирина, известна като Ира, докато тя пътува към болницата, където бе приета младата майка: "Тя е най-добрият ми приятел. И двете имаме "слънчеви“ деца", каза Лидия Войтенко, използвайки израз за деца с проблеми в развитието. "Наемахме апартамент заедно."

"Ира очевидно е била в съзнание, когато е откарана в интензивното отделение, но Лиза почина на място. Не мога да кажа повече. Твърде трудно е", добавя тя.

Олена Зеленска, съпругата на президента Зеленски, каза, че е разпознала момиченцето от коледно видео, което е направила, за да отбележи празниците.

"Днес с ужас видяхме снимка на преобърната бебешка количка от Виница. И тогава, четейки новините, разбрах, че познавам това момиче", написа Зеленска в публикация в Twitter късно. "Запознахме се, докато записвахме видео за коледните празници."

Във видеото, публикувано заедно с нейните коментари, може да се види как Лиза рисува заедно с Първата дама.

Лиза "успя да нарисува с бои не само себе си, празничната си рокля, но и всички останали деца, мен, операторите и режисьора", пише Олена Зеленска. "Вижте я, жива, моля."

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew... I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk