Денков и Зеленски разговаряли в Запорожие за нуждите на украинската армия

Украинският президент Володимир Зеленски е провел среща с българския премиер Николай Денков в Запорожие. Това стана ясно от публикация на украинския президент в официалния му профил е Туитър.

Двамата са разговаряли за текущите отбранителни нужди на Украйна, особено по отношение на укрепването на военновъздушни сили и артилери. Зеленски благодари на България а подкрепата й към Украйна. Украинският президент е отправил покана към България да изпрати свой представител на следващия кръг от преговорите по Формулата на мира

Докато бях в Запорожие, разговарях с българския министър-председател Николай Денков и му благодарих за силната му реч в Европейския парламент, както и за подкрепата на неговото правителство към Украйна. Помощ за защита, пише Зеленски.

"Информирах министър-председателя за текущите отбранителни нужди на Украйна, особено по отношение на укрепването на нашите военновъздушни сили и артилерия. Присъединяването на Украйна към ЕС. Подчертах важността на единството в подкрепа на европейската интеграция на Украйна, както и на 50 милиарда евро многогодишна помощ. Поканих и България да изпрати свой представител на следващия кръг от преговорите по Формулата на мира, който е планиран за началото на следващата година", завърши украинският президент.

