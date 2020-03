Вулканът в Нова Зеландия в кадър, жертвите са пет

Най-малко петима души са загинали след изригването на вулкана в Нова Зеландия, но според властите, броят на жертвите със сигурност ще скочи. 23-ма души са спасени, а десетки са в неизвестно, а района е прекалено опасен за да започне спасителна операция.

Едва 30 минути преди да изригне вулкана, туристи са се разхождали около кратера на остров Уайт. Кадри, публикувани в Twitter, от един от посетителите, който се разминава на косъм с опасността, показват как голяма група туристи се качва панически на лодка, докато вулкана изригва зад тях.

Познат още като Уакаари, остров Уайт е един от най-активните вулкани в района. Островът е частен, но множество групи туристи го посещават всеки ден.

"Тъкмо се качихме на лодката и някой посочи към вулкана. Всички видяхме как изригва. Аз бях шокиран“, разказва Майкъл Шаде пред BBC. Той е един от туристите, които посещават острова рано сутринта и отплават минути преди той да изригне.

"Обърнахме лодката и взехме още няколко души, които чакаха своите плавателни съдове“, разказва той.

"Имаше две посещения на кратера днес. Едно от тях беше нашето. Тръгнахме си пет минути, преди вулкана да изригне. Групата след нас не са успели да си тръгнат навреме. Някои от тях са със сериозни изгаряния“, разказва в Instagram друг свидетел, бразилеца Алесандро Кауфман. Предавано на живо видео във Facebook показва групата посетители край кратера, преди всичко да бъде обгърнато от тъмнина.

Според полицията, на острова са останали около 50 души.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

Those are some of the people put boat picked up. Praying for them and their recovery. Woman my mom tended to was in critical condition but seemed strong by the end.

The helicopters on the island looked destroyed: pic.twitter.com/jds5QBD1yg