Китай не вярва в риска на новия вирус с епидемичен потенциал

Първата държава засегната от COVID-19 - Китай, проявява хладнокръвие след съобщението за открития там нов щам свински грипен вирус с характеристики на потенциална пандемия, предаде АФП.

Вирусът G4 произхожда генетично от щама H1N1, предизвикал пандемия през 2009 г.



