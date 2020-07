Спешна мозъчна операция е претърпял датският принц Йоаким

Датският принц Йоаким, който е по-малкият син на кралица Магрете, е бил подложен на спешна мозъчна операция заради кръвен съсирек, съобщава Асошиейтед прес.

51-годишният принц е летувал във Франция, но се наложило да го приемат в университетската болница в град Тулуза късно в петък, където са го оперирали незабавно.

