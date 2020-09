Военен самолет се разби в Украйна, 25 души загинаха

Военнотранспортен самолет Ан-26 с курсанти се разби край украинския град Харков.

Загинали са 25 души. Двама души са оцелели. Те са скочили от самолета, когао той е бил на малка височина, но сега са в тежко състояние.

Освен екипажа в самолета е имало курсанти от Харковския университет на въздушните сили, се казва в съобщение на пресслужбата на командването на ВВС, цитирано от ТАСС.

Самолетът Ан-26 бил на тренировъчен полет. Когато започнал да прави заход за кацане, се е разбил. Засега причините са неизвестни.

Президентът на Украйна Владимир Зеленски се очаква да пристигне на мястото на трагедията.



Military plane crash in Ukraine: At least 22 dead #Ukraine #crash #Antonov @MevlutCavusogluhttps://t.co/zLzlzgzxBF pic.twitter.com/rWfihUK3Hi