Джак Ма се завърна, но това ли е краят на сагата с изчезването му?

Носейки червено червило и дълга пероксидна перука, ниският предприемач, който скоро щеше да стане най-богатият човек в Китай, се качи на сцената и започна да пее Can You Feel Love Love Tonight от анимацията The Lion King на Disney.

Джак Ма, главен изпълнителен директор на гиганта за електронна търговия Alibaba, бе спечелил правото да направи спектакъл от себе си. На този ден през септември 2009 г. пред 16 000 обожаващи служители, на стадиона "Жълт дракон" в Ханджоу, ексцентричният бивш учител по английски празнува. Той беше изградил огромна търговска империя - отговорът на Китай към Amazon, eBay и PayPal.

Малко повече от десетилетие след това Ма преживява не толкова триумфален момент в светлината на прожекторите. След почти три месеца, в които местонахождението му бе неизвестно, след като публично демонстрира несъгласие с Пекин, той се появи отново миналата седмица. Това, което си личеше от видеото бе, че Джак Ма е претърпял голямо наказание.

Неговата 48-секундна поява, излъчена от неизвестно място, бе "като заложническо видео", според един от членовете на голям онлайн форум за анализатори на Китай, цитиран от The Guardian.

Alibaba остава мощна сила на китайската бизнес сцена, но Ма е с подрязани крила, след като е предприел смелата и може би глупава стъпка да се противопостави на комунистическата партия, на която той е член.

"Не разбирам какво си е мислил", казва Бил Бишоп, който пише китайския бюлетин Sinocism. "Това не е конструктивно в китайската система."

По време на среща на върха в Шанхай през октомври миналата година Ма критикува отношението на регулаторите към големия бизнес, обвинявайки ги в манталитет на "заложна къща", който задушава иновациите. "Не бива да използваме начина за управление на гара, за да регулираме летище", заявява Ма. "Не можем да регулираме бъдещето с вчерашните средства." Той се изправи да говори само миг след като Уанг Кишан - дясната ръка на китайския лидер Си Дзинпин - беше казал тъкмо обратното. Уанг беше подчертал предимството на безопасното регулиране, което гарантира, че бизнесът няма да стане господар на държавата.



"Речта на Ма бе свързана с поемането на риск без да се притеснявате от нестабилността, която идва от това", казва Джордж Магнус, научен сътрудник в Китайския център на Оксфордския университет и автор на "Червените знамена: Защо Китай се намира се в опасност". "Това е анатема за философията на партията на Си Дзинпин."

Прякото противоречие на Ма с реториката на Пекин бързо плъзна из социалните медии, добавяйки към потенциалното смущение на комунистическата партия още проблеми. Ма може и да струва повече от 35 млрд. паунда, но бързо стана ясно кой командва парада.

В рамките на две седмици предприемачът и двама от неговите приближени бяха призовани да се срещнат с финансовите регулатори. Ден по-късно неизбежната борсова флотация на Ant Group - онлайн финансова компания, създадена от Alibaba, която включва системата за цифрови разплащания Alipay - беше отменена.

Регулаторите цитират "промени в регулаторната среда на финансовите технологии и други основни въпроси", но преобладаващият разказ е, че Ма е наказан с цената на първоначалното публично предлагане на Ant Group (IPO). Акциите в Alibaba, която притежава част от Ant, поевтиняха с повече от 8%, намалявайки нетната стойност на Ma с повече от 2 млрд. британски лири. Властите в Пекин също разпоредиха разследване на твърдения за "монополистични практики" в Alibaba - както и на друга фирма на Ма - Tencent, а по-късно наредиха на Ant Group да намали своите операции.

Бишоп се съгласява, че има основателни причини за безпокойство относно начина, по който Alibaba притежава търговска власт и отношението на компанията към работниците. Той също така вярва, че има основание за безпокойство и сред регулаторите относно системния риск, присъщ на модела на Ant за предоставяне на множество малки заеми. Но идеята, че публичното демонстриране на несъгласие на Ма не е в основата на последната намеса в работата на Ant Group е лудост.

"Това е Китай, това е комунистическата партия - причината винаги е политическа. Той смути вицепрезидента и регулаторите... и хоп - четири дни по-късно IPO му се изтегля. Ако това беше чисто регулаторна загриженост, защо да го оставим да достигне до IPO? Съвсем очевидно е, че речта му този ден е натиснала спусъка", обяснява Бишоп.

Има слухове, че лично Си е този, който е дръпнал щепсела. Магнус, който е начертал стила на управление на Си Дзипин, обяснява, че Китай се стреми към ленински идеологически подход, наложен чрез мрежата от обединени предприятия и групи, чиито интереси трябва да се приведат в съответствие с тези на партията.

"Джак Ма случайно е един от най-популярните и известни хора, който е предизвикал гняв у ръководството, което не харесва хора, станали твърде големи за обувките си и притежават правомощия, които сякаш съперничат на авторитета на самата партия", казва той . "Ако възгледите предприемачите са политически съобразени, те ще процъфтяват. Ако не отговарят на изискванията, те няма да процъфтяват и ще бъдат подложени на вида лечение, на които Джак Ма току-що е жертва. "

През трите месеца, в които Ма липсваше, имаше множество спекулации. Някои бяха убедени, че 56-годишният мъж е избягал от страната, а други, че той просто се е покрил и е бил забелязан на голф игрище. Слуховете обаче ставаха все повече и повече, когато беше внезапно Ма бе заменен като съдия в телевизионното шоу за таланти Africa’s Business Heroes.

Самият факт, че Ма се появи отново, доведе до увеличаване на акциите на Alibaba с 8,5% в деня, когато видеоклипът му беше потвърден като истински, но връщането му не слага край на нищо.

Във видеото от 10 януари, но публикувано миналата седмица, Ма се посвещава не на въпросите на регулирането и бизнеса, а на издигането на бедните в селските райони на Китай. "С моите колеги се учим, мислим и сме все по-решени да се посветим на образованието и общественото благосъстояние" каза той, обръщайки се към учители в селско училище.

Ма заявява, че е стигнал до заключението, че китайските предприемачи трябва да отделят време за "съживяване на селските райони и общия просперитет" - две ключови позиции от дневния ред на Си Дзипин.

Магнус посочва, че е невъзможно да се разбере дали Ма е задържан от властите под някаква форма. Настоящото му местонахождение също не е сигурно. И фактът, че бизнесът му е станал толкова неразделна част от ежедневните финансови транзакции за много китайци, може да не е в негова защита.

"Трябва ли да бъдат внимателни с него? Някои може да мислят така, защото позицията му наподобява малко на тази на Бил Гейтс. За да бъда честен, ако партията наистина се тревожеше за него и неговото влияние, не мисля, че те биха се притеснили да го затворят. "

Вътрешните и чуждестранните инвеститори не просто бяха наранени от неуспешната флотация на Ant Group, но напомниха какво се очаква от тях. "От миналото лято започнахме да чуваме много повече за това каква е визията на Си Дзипин за частните предприемачи и как те се вписват в целта на голямото подмладяване, за което той настоява", казва Бишоп. "Си възпита патриотични предприемачи от миналия век, които спечелиха много пари, а след това направиха много за страната и много за партията. Политически разбиращите хора в бизнеса виждат това като променящ се политически вятър, към който трябва да бъдат по-чувствителни."