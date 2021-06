Самолет на British Airways се заби по нос на Хийтроу

Предният колесник на самолет на British Airways се е счупил тази сутрин на летище Хийтроу, а носът на машината се е разбил в асфалта.

Снимки от местопроизшествието показват носа на Boeing 787, който е паднал напред, а фюзелажът му е смачкан на земята.

Редица превозни средства за спешна помощ са се втурнали към мястото на инцидента, като кадри показват присъствието на полиция, пожарна и линейки.

More photos from a friend (via Robert Alexandrescu): @British_Airways @Boeing 787-8 Dreamliner (G-ZBJB) suffered a nose gear collapse while parked at London @HeathrowAirport (LHR). @JacdecNew @AviationSafety @MZulqarnainBut1 @jetcitystar pic.twitter.com/hxeXtHbHkr

Понастоящем не е известна степента на щетите, претърпени от самолета. Той е трябвало да изпълни товарен полет към Франкфурт.

От British Airways потвърдиха, че на борда на самолета не е имало хора и няма ранени при инцидента.

"Безопасността винаги е наш най-висок приоритет и ние разследваме въпроса", казват в изявление от компанията.

Според авиокомпанията, тъй като по това време самолетът е бил на стойка, в Хийтроу не е имало закъснения в резултат на инцидента. Както полетите, така и пътниците остават незасегнати.

Осемгодишният самолет е оборудван със 154 икономични, 25 първокласни икономични и 35 седалки в бизнес класа, но наскоро се използва за превоз на товари вместо пътници, заради ограничителните правила за международни пътувания по време на пандемията.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g