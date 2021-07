Зловещо откритие в Русия: Журналисти намериха изоставен имот с клетки и собствен крематориум

Журналисти от руската телевизия 47News правят смразяващо кръвта откритие - в горите край село в покрайнините на Санкт Петербург те намират сграда, която е предполагаем мафиотски затвор. В изоставеното съоръжение има две подземни клетки с тоалетни и нещо, което изглеждаше като крематориум.

Но дни след като журналистите попитаха държавните служители за сградата, на мястото пристигат булдозери и премахват всички останки от вилата и нейния скрит затвор. Това действие доведе до спекулации, че съоръжението е полуофициален затвор, използван при все по-размитите линии между службите за сигурност и организирана престъпност в Русия на Владимир Путин.

Journalists discovered a secret private prison outside St. Petersburg equipped with its own crematorium. Within hours, federal officials bulldozed the facility to rubble. So they do read the news! https://t.co/aaAMB6dX5J pic.twitter.com/c5x0PmJjvP