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Трима загинаха в Истанбул след тежка катастрофа с автобус

Превозното средство е паднало от 30 метра
23 яну 2022 15:57, Нели Христова
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Трима загинаха в Истанбул след тежка катастрофа с автобус
Снимка: БГНЕС

Най-малко трима души загинаха при тежка автобусна катастрофа тази сутрин в Истанбул.

Пътническият автобус изпълнявал линията Черкежка-Айдин.

По неизвестни причини той е напуснал магистралата край Кузей-Мармара и паднал в 30-метрова пропаст.

При инцидента са ранени 18 души. Всички те са настанени за лечение в една от болниците в Истанбул, съобщи Анадолската агенция. 

По публикацията работи: Нели Христова

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ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА преди 14 минути
Прав Си Бате - Турската Компания *Delta V * - е Първата в Света - Изтреляла Ракета в Космическа Орбита - с Хибриден Двигател - 5 Пъти По-Евтин , 5- Пъти По-Ефективен , от Всички Американски и Руски Двигатели - Произведени до сега , иначе Компанията е Създадена само преди 5 години от Ердоган , ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА Отворете Си Очите , Спите дълбок сън , ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА Турските ПВО - надминаха американските Патриот, Турция вече разработи самолет 3 пъти по Добър от Ф-35, а САЩ спряха Ф-35
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Анонимен преди 21 минути
Днес Турция вече е космическа сила. Завчера изпрати самолетоносач в космоса, след два три месеца, кога се постопли планира да бъде и първата държава изпратила подводница в ниска орбита. Срещу Турция да бягате не може я стигне. След година също планира да изстреля и първият oбрязан сателит.
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ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА преди 30 минути
Що Не Напишете , че Аржентина и Вчера Салвадор Купиха Космически Сателити от Турция от Турската Космическа Агенция , а занимавате хората с Битовизми , ХА-ХА-ХА-ХАААААААААА
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Анонимен преди 39 минути
Е аз кво да направя?
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Анонимен преди 39 минути
Чужда страна не ме интересува.
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