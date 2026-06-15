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Радев отсече: Пари в хазната няма, сравни думи на Борисов с пантерата от Шумен

Ситуацията е сложна, заяви премиерът

15.06.2026 | 10:51 ч. Обновена: 15.06.2026 | 13:15 ч. 280
БГНЕС

БГНЕС

Премиерът Румен Радев отговори на няколко журналистически въпроса от Шумен.

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог , заяви по време на разговорите премиерът.

“Очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има негативно отражение не само върху сигурността и върху икономиката”, каза Радев по повод постигнатото примирие между САЩ и Иран.

Попитан за думите на Борисов, който вчера коментира договора с “Боташ” и може да станем по-енергийно зависими от Турция, Радев коментира така:

“Всичко, което казва господин Борисов е в синхрон с черната пантера от Шумен - всички говореха за нея, но никой не я видя".

По повод бюджета, премиерът каза, че ситуацията е сложна, а пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове от предишните правителства са изчерпани и няма как да се прилагат повече, да се декапитализира. Няма какво повече да се вземе. Някои от тях са взимали кредити, за да взимат девидент. Не можем повече тази година да взимаме данък от банките. Всички тези трикове се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджета към момента. Работим сериозно в две направления. Надяваме се до края на този месец да бъде представен редовния бюджет, работи се денонощно. Търсят се всички варианти”, каза още премиерът.

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Няма как от такъв висок дефицит, който заварихме, да паднем до 3% и то с малко заем или без заем. Съвети от хората, които изтеглиха 20 млрд. не приемам.

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Тагове:

Румен Радев Боташ бюджет дефицит Бойко Борисов
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