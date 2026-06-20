Какво да очакват зодиите след лятното слънцестоене на 21 юни до края на 2026 г.?

На 21 юни започва лятното слънцестоене. Най-дългият ден в годината в Северното полукълбо. Астрономическото начало на лятото.

А в астрологически термини, моментът, в който Слънцето прекрачва прага от Близнаци в Рак, слагайки началото на един от най-значимите сезонни преходи на 2026 г.

Лятното слънцестоене е енергийната среда на годината. Това не е календарната среда, която пада в началото на юли, а е енергийната, моментът, в който дъгата на годината се завърта.

По същия начин, по който слънцестоенето отбелязва повратната точка в пътуването на слънцето, то отбелязва и повратната точка в историята на годината. За 2026 г. тази история беше необичайно хаотична, за да се живее вътре.

Първата половина на годината беше един от най-астрологически интензивните начални периоди на всяка година през последните десетилетия. Лунните възли изместиха знаците си през януари, поставяйки началото на нов 19-годишен цикъл.

Съвпадът на Сатурн-Нептун в Овен разтвори стари идентичности и наративи. Рядък стелиум в Овен през април запали огньовете на личната трансформация. Плутон се разположи ретроградно през май, започвайки петмесечни вътрешни разкопки.

Три лунации само през май. Синя Луна в края на месеца. Съвпадът на Венера-Юпитер в Рак на 9 юни. Новолуние в Близнаци в средата на юни. Всяко от тези събития беше значимо само по себе си. Взети заедно, те създадоха първа половина на годината, която поиска повече от повечето хора, отколкото им даде, и това беше направено умишлено – изграждане, изчистване и преструктуриране на основата, от която ще се живее втората половина.

Лятното слънцестоене на 21 юни е мястото, където тази фаза официално завършва и следващата официално започва.

Какво всъщност постигна първата половина

Преди да разберем какво ни носи втората половина на 2026 г., си струва да се спрем на слънцестоенето, за да видим какво всъщност задейства първата половина.

Първата половина на 2026 г. беше прочистване. Не беше нежно и не винаги беше удобно, но въпреки това беше прочистване. Промяната на Лунния възел през януари започна да пренасочва оста на ниво душа както на индивидуалния, така и на колективния живот, а последвалите транзити ускориха това пренасочване.

Взаимоотношения, които вече не отразяваха в какво се превръщат хората, се завършиха. Кариерните пътища и житейските структури, които бяха изградени за предишна версия на нуждите на човек, се появиха за честна преоценка. Илюзиите, поддържани единствено чрез надежда, ставаха все по-трудни за поддържане, тъй като астрологията правеше разликата между реалното и желаното все по-трудна за игнориране.

Това е видът първа половина, която не се усеща успешно, докато се случва. Чувства се тежка, дезориентираща, а в моменти и непосилна. Загубите са реални. Краят носи истинска скръб. Възстановяването се случва бавно и без аплодисменти.

Но лятното слънцестоене е първият момент в годината, в който има достатъчно разстояние, за да се обърнем и да видим формата на това, което цялото това движение е произвело. Версията на себе си, стояща на прага на слънцестоенето, не е версията, която влезе в януари. Нещо е фундаментално преструктурирано и преструктурирането е в услуга на нещо, което втората половина на годината е на път да започне да дава.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg