Кадри показват последните секунди на китайския Боинг 737

Китайски пътнически самолет със 132 души на борда се разби в планински район на Южен Китай.

Crash site of China Eastern Airlines Flight 5735, which had 133 people on board pic.twitter.com/gO1HIAEj1G — BNO News (@BNONews) March 21, 2022

Боинг 737 на China Eastern Airlines e изпълнявал курс от Кунмин за Гуанджоу, когато пада в провинция Гуанси.в планинския район. Появиха се и видеа от мястото на ицидента в социалните мрежи, заснети от местни жители. Те показват огън и дим, издигащи се от мястото на катастрофата, както и отломки от самолет, разпръснати по хълмовете.

Китайските държавни медии също споделят тези видеоклипове.

Има опасения, че няма оцелели, но броят на жертвите и причината за катастрофата все още не са известни. На борда на самолета е трябвало да има 133 души, но в социалните мрежи се твърди, че един от пътниците не е успял да се качи.

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China - CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 21, 2022

Спасителните екипи са изпратени на мястото на катастрофата и казват, че пожарът в гората, причинен при падането на самолета, е потушен.

Появи се и едно видео, за което се твърди, че показва моментът, в който самолетът пада от небето, но автентичността му засега не е потвърдена.

През последното десетилетие Китай има добри резултати в областта на въздушната безопасност.

Последният голям самолетен инцидент в страната беше през август 2010 г., когато полет от Харбин се разби в Ичун и загинаха 42 души.

China Eastern все още не е коментирала катастрофата или е отговорила на запитвания, но е направила логото си в акаунта си в Weibo и на уебсайта си черно-бяло - знак на траур, съобщават местните медии.

Китайската администрация за гражданска авиация заяви, че също е изпратила своите следователи на местопроизшествието.

Полет MU5735 напуска Кунмин в 13:11 местно време (05:11 GMT) и е трябвало да пристигне в Гуанджоу в 15:05.

Сайтовете за проследяване на полети съобщават, че самолетът е бил във въздуха малко повече от час и е наближил дестинацията си, когато е паднал.

Според данни на FlightRadar24, последната получена информация за полета показва, че е приключил в 14:22 местно време, на височина от 3225 фута.