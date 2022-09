Зеленска: За мен е голяма чест да присъствам на погребението на Елизабет II

Олена Зеленска, първата дама на Украйна, каза, че за нея е "голяма чест" да присъства на погребението на кралицата "от името на всички украинци".

„За мен е голяма чест да присъствам на сбогуването с Нейно Величество кралица Елизабет II от името на всички украинци. Нейното внимание към Украйна беше важен сигнал за подкрепа. Тя ни пожела по-добри времена и сподели желанието ни за свобода. Винаги ще го помним с дълбока благодарност", написа тя в Twitter.

A great honor for me to be present at the farewell to Her Majesty Queen Elizabeth II on behalf of all Ukrainians. Her attention to 🇺🇦 was an important signal of support. She wished us better times and shared our desire for freedom. We will always remember it with deep gratitude. pic.twitter.com/4DJqhLbIUn