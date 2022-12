Катастрофа предизвика огромен пожар в Южна Корея, има 6 жертви

Шестима души загинаха, след като катастрофа на автобус и камион предизвика огромен пожар в тунел на магистрала в покрайнините на Сеул, съобщава "Франс прес".

На кадри от местопроизшествието се виждат огромни пламъци и кълба дим, издигащи се от тунела, докато стотици пожарникари се борят да овладеят пламъците.

По данни на местната пожарна служба пожарът е избухнал, когато автобус се е сблъскал с камион около 13.50 часа местно време в тунела на магистралата в Гвачеон.

Издигнатият тунел, който е предназначен да предпазва околните сгради от шума на пътя, бързо е бил обхванат от пламъци.

At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea.

Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke.pic.twitter.com/Ir1ydXawEz