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Светът си взе последно сбогом с Роберто Кавали

Големият италиански дизайнер беше погребан във Флоренция
15 апр 2024 21:25, Красимир Ангелов
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Светът си взе последно сбогом с Роберто Кавали
Снимка: БГНЕС

Светът си взе последно сбогом с Роберто Кавали.

Големият италиански моден дизайнер беше погребан в църквата "Сан Миниато ал Монте" във Флоренция, предаде БГНЕС.

Освен близки приятели и роднини, на погребението присъстваха големи имена като Тони Скервино, Леонардо Ферагамо, Сандро Фратини, Карло Конти, Леонардо Пиерачони, Афеф Жнифен и Паоло Руфини.

Кавали почина на 12 април на 83 години.

Неговото влечение към ярките животински мотиви и изкусните му творения го превърна в любимец на международния светски живот в продължение на десетилетия.

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Теди преди 44 минути
МНОГО СА ХУБАВИ ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ
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Теди преди 49 минути
АЗ СЪМ ПИЛА СВЕТЕНА ВОДА ОТ ЦЪРКВАТА ТОВА Е ЕДИН ВИД ЖИВА ВОДА НА СВЕТЕНАТА ВОДА СЪЩО И ПРИПИСВАТ ЧУДОДЕЙНИ СВОЙСТВА
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Теди преди 59 минути
НА МЕН МНОГО МИ ХАРЕСВА ПРИКАЗКАТА ЗА ЖИВАТА ВОДА И ЗАХАРУЛА МНОГО Я ОБИЧАМ
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Теди преди 1 час
СЕГА Е ВРЕМЕТО НА ЖИВОТА КОЛКОТО НИ Е ОТРЕДЕНО ТОЛКОВА И НА МЕН МИ Е МЪЧНО ЧЕ ТРЯБВА ДА УМРЕМ ЕДИН ДЕН НО КОЙ МОЖЕ ДА СПРЕ СМЪРТТА ТЯ ВИНАГИ ИДВА КОГАТО И ДОЙДЕ ВРЕМЕТО
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Теди преди 1 час
НЕКА ДА ГОВОРИМ ЗА ВЕСЕЛИ НЕЩА СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА ЩЕ ДОЙДЕ И НЕЙНОТО ВРЕМЕ
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Теди преди 1 час
СИГУРНО ИМА ЖИВА ВОДА ЗА КОЯТО ЧЕСТО СЕ СПОМЕНАВА В ПРИКАЗКИТЕ КОЙ ЗНАЕ КАКВО ИМА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
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Теди преди 1 час
КАТО СЕ СРЕЩНЕМ СЪС СМЪРТТА ЩЕ РАЗБЕРЕМ КАКВО Е ДА УМРЕШ АЗ МНОГО ОБИЧАМ ДА ЧЕТА КНИГИ И ДА ГЛЕДАМ ФИЛМИ И ОБОЖАВАМ ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ
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Теди преди 1 час
ИМА ДЪРВО НА ЖИВОТА В РАЯ ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОНСУМИРА ОТ НЕГО НАЛИ АДАМ И *** ЗАТОВА ГИ Е ИЗГОНИЛ ГОСПОД ДА НЕ ЯДАТ И ДА ЖИВЕЯТ ВЕЧНО И ЖИВА ВОДА ИМА В ПРИКАЗКИТЕ ОБАЧЕ Е ТАЙНСТВЕНО МЯСТО ОХРАНЯВАНО ОТ ЧУДОВИЩА И МАГЬОСНИЦИ И ВСЕ ПАК ИМА МНОГО МИТОВЕ ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ КОЙ ЗНАЕ КЪДЕ ЗАПОЧВАТ ЧУДЕСАТА И МАГИИТЕ
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Анонимен преди 1 час
Збогом Роро збогом Кавалджиев :)))
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Анонимен преди 1 час
Всеки идва гол и бос и така и си заминава. Нищо не отнася със себе си.
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стига бе преди 2 часа
Кой свят? Светът не е Париж, Милано и Ню Йорк.
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Теди преди 2 часа
КАКВОТО НИ Е ПИСАНО
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Теди преди 2 часа
И НИЕ ЩЕ ОТИДЕМ ТАМ ЕДИН ДЕН
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