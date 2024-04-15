Светът си взе последно сбогом с Роберто Кавали.



Големият италиански моден дизайнер беше погребан в църквата "Сан Миниато ал Монте" във Флоренция, предаде БГНЕС.



Освен близки приятели и роднини, на погребението присъстваха големи имена като Тони Скервино, Леонардо Ферагамо, Сандро Фратини, Карло Конти, Леонардо Пиерачони, Афеф Жнифен и Паоло Руфини.



Кавали почина на 12 април на 83 години.



Неговото влечение към ярките животински мотиви и изкусните му творения го превърна в любимец на международния светски живот в продължение на десетилетия.

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