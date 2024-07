Мислехме, че ще умрем... 30 души пострадаха след турболенция

Тридесет пътници бяха ранени, след като полет от Мадрид за Уругвай беше ударен от "силна турбуленция" и трябваше да направи аварийно кацане в Бразилия, съобщи испанската авиокомпания Air Europa в понеделник.

"Нашият полет UX045 за Монтевидео беше отклонен към летище Натал (в Бразилия) поради силна турбуленция", написаха от Air Europa в публикация в X. "Самолетът се приземи нормално и тези, които са получили различни видове наранявания, вече се лекуват.“

Самолетът, ударен от турбуленцията, е Boeing 787-9 Dreamliner, според уебсайта за проследяване на полети FlightAware. Машината има капацитет да побере до 339 пътници.

"Изведнъж самолетът се дестабилизира и отиде в пикиране. Хората, които нямаха колани, се издигнаха във въздуха и се удариха в тавана. Те са с наранявания. Тези, които бяха с колани, не са пострадаха чак толкова много", каза един от пътниците, Максимилиано, пред Ройтерс.

Кадри, разпространени онлайн, показват как един от пътниците без колан е влязъл в багажното отделение и е трябвало да бъде спасен от там.

