Селин Дион атакува Тръмп, че е взел песента й от "Титаник"

Селин Дион критикува Доналд Тръмп за използването на легендарния й хит от филма "Титаник" на предизборен митинг в рамките на кандидатпрезидентската кампания, съобщи агенция ДПА. Спечелилата "Оскар" песен My Heart Will Go On звуча на събитие в Монтана. Като при това на екран бе показано и видео с изпълнение на певицата - по-тежко нарушение на авторските права, отколкото само пускането на мелодията, уточнява Variety.

През уикенда екипът на певицата публикува изявление в социалните мрежи от името на канадската изпълнителка и нейната звукозаписна компания, в което се уточнява, че няма разрешение за използването на песента в рамките на предизборното събитие.

"Днес мениджърският екип на Селин Дион и нейната звукозаписна компания "Сони мюзик ентъртейнмънт Канада" научиха за неоторизирана употреба на видео, запис, музикално изпълнение и образ на Селин Дион на предизборно събитие на Доналд Тръмп/Джей Ди Ванс в Монтана. Тази употреба не е разрешена по никакъв начин и Селин Дион не я одобрява", се казва в публикацията.

"И... тази песен, наистина ли?" - завършва коментарът.

My Heart Will Go On, написана от покойния композитор Джеймс Хорнър и със стихове на Уил Дженинг, е издадена от Дион през 1997 г. паралелно с премиерата на филма "Титаник". Тя става огромен хит, печели и редица награди, сред които "Оскар", "Златен глобус" и четири "Грами".

Тръмп е известен с неортодоксалния избор на музика за своите кампании - от циничната Rockin’ in the Free World на Нийл Йънг до Losing My Religion на "R.E.M". Редица изпълнители са критикували бившия американски президент за използването на техни песни без разрешение. Сред тях са китаристът Джони Мар и певецът Стивън Тайлър от "Аеросмит", който през 2018 г. изпрати писмо до Тръмп през 2018 г. с искане за преустановяване на употребата на песните на групата на политически митинги, след като хитът на групата Livin' On The Edge беше изсвирен на митинг в Чарлстън, Западна Вирджиния.

Носителите на правата върху творчеството на Принс и Том Пети също поискаха спиране на употребата на песните на покойните музиканти. Риана изпрати писмо за отказ да се използва песента й Don't Stop The Music след събитие в Тенеси. Ози и Шарън Озбърн също писаха до Тръмп, забранявайки използването на музиката на "Блек Сабат" в предизборни събития. Действия бяха предприети и от "Ролинг стоунс" и "Линкин Парк".

След години борба с нелечимото заболяване "Синдром на скования човек" Дион направи драматично завръщане с изпълнение на откриването на Олимпийските игри в Париж. Тя не бе пяла на живо от 2020 г. насам, когато коронавирусната пандемия спря турнето й, а малко по-късно тя напълно се оттегли от сцената заради тежката диагноза, пише Сега.



