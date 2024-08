Експлозия във фармацевтичен завод уби 17 души в Индия

¬ четвъртък в южни€ индийски щат јндхра ѕрадеш приключиха спасителните операции във фармацевтичен завод, където експлози€ уби 17 души и рани близо 40, пише Reuters, цитирайки високопоставен служител.

—илата на взрива е била толкова силна, че е оставила откъснати части от телата, разпръснати из м€стото.

"Ѕлизо 40 души са ранени и спасителните операции са приключили", каза официални€т министър на промишлеността Ќ. ёварадж пред Reuters.

ƒлъжностни лица за€виха, че преглеждат телевизионни записи и разпитват ранените, за да се установи дали човешка грешка е причината за взрива.

„ѕредварителното разследване показва, че е имало изтичане на пари, което е довело до химични реакции, които са причинили експлози€та“, добави ёварадж, който идентифицира използвани€ разтворител като метил терт-бутилов етер.

¬ публикаци€ в социалната мрежа X премиерът Ќарендра ћоди изказа съболезновани€ на близките на загиналите.

Pained by the loss of lives due to a mishap at a factory in Anakapalle. Condolences to those who lost their near and dear ones. May the injured recover soon. An ex-gratia of Rs. 2 lakhs from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given Rs.…