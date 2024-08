Зеленски зове Европа: Помогнете ни да спрем терора

Украинският президент Володимир Зеленски отправи още една молба към западните партньори да увеличат помощта си, след като Русия предприе това, което той описа като "една от най-големите атаки – комбиниран удар, включващ над сто ракети от различни видове и около сто "Шахеди".

"В цяла Украйна бихме могли да направим много повече, за да защитим живота, ако авиацията на нашите европейски съседи действа съвместно с нашите F-16 и системи за противовъздушна отбрана. Ако такова единство се оказа ефективно в Близкия изток, то трябва да работи и в Европа", подчерта украинският лидер.

"Путин може да действа само в границите, които светът му поставя. Слабостта и неадекватните реакции подхранват терора. Всеки лидер, всеки един от нашите партньори знае какви решителни действия са необходими, за да се сложи справедлив край на тази война. Украйна не може да бъде ограничена в способностите си за далечни разстояния, когато терористите не са изправени пред такива ограничения. Нашите защитници не могат да бъдат ограничени в оръжията си, когато Русия разположи целия си арсенал, включително "Шахеди" и балистични ракети от Северна Корея. Америка, Великобритания, Франция и другите ни партньори имат силата да ни помогнат да спрем този терор. Времето за решителни действия е сега", заяви Зеленски.

Currently, across the country, efforts are underway to eliminate the consequences of the Russian strike. This was one of the largest attacks – a combined strike, involving over a hundred missiles of various types and around a hundred “Shaheds.” Like most Russian strikes before,… pic.twitter.com/0qNTGR98rR