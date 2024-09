Ходът на лейбъристите да облагат частното образование разделя Великобритания

Премахването на освобождаването от данъци за частните училища от януари е важна част от стремежа на министър-председателя Кийр Стармър да увеличи приходите за разходи за затруднени обществени услуги и да запуши дупка в публичните финанси. Но това е политически хазарт, пише Reuters.

Родителите на около 600 000 ученици, които посещават частни училища, сега са изправени пред едно и също решение дали да приемат да плащат по-високи такси или да назначат децата си в държавни училища. Правителството изчислява, че премахването на освобождаването от данък върху добавената стойност - 20% данък върху продажбите, наложен върху повечето стоки и услуги - ще събере до 1,5 милиарда паунда годишно (1,98 милиарда долара). Това, както се казва, ще плати за 6500 нови учители в държавни училища, повишавайки бюджета за държавните разходи за училища в Англия с 2%.

Това е ход, който лейбъристите, които имат своите корени в защитата на работническата класа, казват, че ще допринесат до известна степен за ребалансиране на двустепенна образователна система, критикувана от някои за затвърждаване на привилегии сред богатите. Критиците предупредиха, че това може да доведе до масов отлив на ученици и до голям натиск върху държавната система.

Министерството на финансите не отговори веднага на запитване на Ройтерс за коментар. Когато беше оспорван относно политиката в предизборен дебат през юни, Стармър каза: "Искам всяко едно дете, откъдето и да идва, независимо от произхода си и в което и училище да ходи, да има еднакви възможности".

Засега правителството на лейбъристите вярва, че може да устои на падането, като каза в правителствен блог през септември, че очаква броят на напускащите частни училища да бъде минимален. Проучване на общественото мнение от Ipsos през август показа, че повече от половината британци подкрепят плана.

"Политика, която ще събере повече пари за държавните училища, където ще ходят моите деца и по-голямата част от децата в Обединеното кралство, е добра", каза 40-годишната Софи Маккан.

Частните училища, на много стотици години и разположени във величествени сгради, заобиколени от поддържани морави, имат дълбок културен обхват във Великобритания.

Делът на децата в частните училища остава стабилен на около 7% през последните десетилетия, въпреки че таксите са се повишили с 55% в реално изражение от 2003 г. насам, според Института за фискални изследвания (IFS), независим орган за икономически изследвания, базиран в Лондон.

"Това е нещо като истинска истина за британското общество, за британското образование: точно това иска част от пазара", каза Люк Сибиета от IFS.

Много семейства са обвързани с частната система - поколение след поколение посещават едно и също училище. Родителите вярват, че децата им ще получат по-добри оценки, влизане в топ университет и предимствата на елитна социална мрежа.

През 2023 г. учениците в частните училища са били повече от два пъти по-склонни да постигнат първите две оценки на A-level, изпитите, полагани от 18-годишните, според регулатора на изпитите Ofqual.

Въпреки това, решението за премахване на освобождаването от ДДС е изправено пред правно предизвикателство на основания за дискриминация: около едно на всеки пет деца в частни училища има специални образователни нужди и увреждания, според Съвета на независимите училища (ISC), индустриален орган, представляващ 1400 частни училища.

В държавния сектор средният размер на класовете е 27, според данни на правителството, докато в частните училища размерите на класовете обикновено са под 20.

Средните такси за частно училище възлизат на 18 000 паунда годишно, според ISC. Това е извън обсега на повечето британци, където средните годишни доходи възлизат на 35 000 паунда годишно.

Eton, едно от най-престижните британски училища, чиито възпитаници включват бившите премиери Борис Джонсън, Дейвид Камерън и принцовете Уилям и Хари, заяви, че таксите му ще се повишат с 20%, след като се включи ДДС до 63 000 паунда на година.

Докато частните училища повишават таксите си, финансирането за държавната система е спаднало с 9% в реално изражение между 2010 г. и 2020 г. на база разходи на ученик в Англия, според IFS.

Баз Рамая, бивш учител и ръководител на политиката в мозъчния тръст The Center for Education and Youth, казва, че освобождаването от данъци за частните училища е „привилегия и лукс“, на който най-богатите в обществото са се радвали твърде дълго.

"От дълго време в учителската професия съществува силно чувство, че това е нещо, което е фундаментално несправедливо", каза той.

И все пак за Гарет Лойд, директора на Malvern St James, където таксите са 24 000 паунда на година, ходът на лейбъристите е свързан с партийна политика и той очаква в крайна сметка това да окаже натиск върху държавния сектор. Той няма да прехвърли пълното увеличение от 20% на родителите, каза той.

Джули Робинсън, ръководител на ISC, каза, че по-високите такси могат да накарат някои семейства да останат без частно образование, което в крайна сметка ще доведе до свиване на сектор, който според него струва 16,5 милиарда паунда за икономиката на Обединеното кралство и поддържа 328 000 работни места.

Мозъчният тръст IFS очаква броят на частните училища да спадне между 3% и 7% в средносрочен до дългосрочен план в резултат на политиката, което се равнява на около 20 000 до 40 000 ученици.

