На Острова откраднаха чедър за 300 хил. паунда

Камиони с чедър на стойност над £300 000 бяха откраднати от лондонския магазин за сирене Neal’s Yard Dairy, съобщава BBC.

Измамниците, представящи се за законни търговци на едро, са получили 950 сирена от базираната в Саутуорк компания, преди да се разбере, че са фалшива фирма, опитваща се да продаде сиренето на ниска цена.

Магазинът Neal's Yard се е разплатил с местните производители на сирене и мандрите няма да поемат разходите. Магазинът обаче ще трябва да се справи с финансовата криза.

Висококачествените сирена печелят множество награди по различни конкурси и се продават за 45 паунда на килограм.

“Процесът на производство на това сирене започна преди почти три години, когато засадихме семена за храна на животните”, казва производител и добавя, че освен качеството на работа, са вложените средства и прилагането на най-добрите фермерски практики и преобразуването на млякото, за да се получи възможно най-доброто сирене.

Известният британски готвач Джейми Оливър каза на последователите си в Instagram: “Имаше голям обир на сирене. Някои от най-добрите сирена чедър в света бяха откраднати.“

