Недоволната Мадона замеси торта с надпис "Fuck Trump"

Кралицата на поп музиката Мадона изрази възмущение от преизбирането на Доналд Тръмп, описвайки го като “осъден престъпник, изнасилвач, фанатик“.

“Опитвам се да разбера защо осъден престъпник, изнасилвач, фанатик беше избран да ръководи страната ни, защото е добър за икономиката?“ Тя също публикува снимка на торта с думите “Майната му на Тръмп“, пише The Guardian.

Мадона се е надявала, че Америка ще бъде водена от жена президент, но това не се случи. В деня на изборите тя даде гласа си за Камала Харис и написа в социалните мрежи "Не губете надежда!”.

Звездата не за първи път критикува Тръмп. Ден след встъпването в длъжност на Тръмп в Белия дом през 2017 г., Мадона каза на Марша на жените във Вашингтон: "Да, ядосана съм. Да, възмутен съм. Да, много съм мислила за взривяване на Белия дом, но знам, че това няма да промени нищо. Не можем да се отчайваме".

И докато световните лидери не показват дали им харесва или не завръщането на Тръмп, то холивудските звезди дават подкрепата си за лагера на Харис.

Били Айлиш също изрази тревога след изборите и победата на Тръмп. Тя каза на публика в Нашвил: “Човек, който е... да кажем осъден хищник, да кажем, че... някой, който мрази жените толкова, толкова дълбоко, е на път да стане президент на Съединените американски щати.“

Ариана Гранде, Карди Би и Етел Кейн също оплакаха изборите, заедно с други развлекателни фигури като Джон Кюсак, Виола Дейвис и Джейми Лий Къртис.



Madonna addresses Donald Trump’s win, showing off a cake displaying the words ‘FUCK TRUMP’:

“Trying to get my head around why a convicted felon, rapist, Bigot was chosen to lead our country because he’s good for the economy?” pic.twitter.com/Jb1V9DL0xp