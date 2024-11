Тропическата буря "Сара" връхлетя Хондурас

Тропическата буря "Сара" достигна късно снощи Северен Хондурас, заплашвайки с проливни дъждове части от Централна Америка и Южно Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Според Националния център на САЩ за ураганите, базиран в Маями, "Сара" е навлязла на сушата на около 165 км северозападно от Кабо Грасиас а Диос, на границата между Хондурас и Никарагуа. Това е близо до Брус Лагуна, градче с около 13 000 жители. Наблизо има още няколко населени места.

Мексиканските власти предупредиха, че бурята може да причини "интензивни валежи" над полуостров Юкатан.

Great news...Tropical Storm #Sara won't survive the trek across the Yucatan Peninsula. Too much land interaction will eventually kill the storm this weekend. Floridians can relax. #FLwx pic.twitter.com/8lwVSI1PrY