Най-малко 8 загинаха при супертайфуна, връхлетял Филипините

Най-малко осем души загинаха, когато супертайфунът "Ман-И" удари филипинския архипелаг през уикенда, отприщвайки свирепи ветрове и силни дъждове, които предизвикаха свлачища и бурни вълни, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Super Typhoon #PepitoPH (Man-Yi) hit the province of Catanduanes on Saturday, leaving 22 out of 29 of the villages in Baras severely affected.

Based on our initial assessment, the most urgent needs of the affected population are food, water, shelter materials, & hygiene items. pic.twitter.com/n3GoSHXA2X