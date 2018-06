Как приятелите ви правят по-здрави и щастливи?

Приятелите са жизненонеобходими същества. Не само защото са страхотни партньори в забавленията, а защото от тях зависи здравословното и психическото ни състояние.

Кои са начините, по които вашите приятели ви правят по-добри, по-щастливи, по-здрави, изобщо по-добра версия на самите вас?

Приятелите ви могат да ви вдъхновят да следвате здравословна диета

Храненето или споделянето на предпочитания към него с приятели може да повлияе сериозно онова, което ядете. Храненето е един от начините, по които развиваме социални норми на поведение. То формира личността и чертите от характера, както и предпочитанията и вкусовете.

Изследване, публикувано в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics констатира, че храненето с приятели може да ви накара да преминете към здравословна диета, ако те самите го правят.

Чрез социалната идентичност човек се ръководи във вкусовете и предпочитанията си. Ако приятелите, с които общувате най-често и сте в най-близки отношения са преминали към диетично или здравословно хранене, вие подсъзнателно започвате да се настройвате към техния режим в стремежа да поддържате социалната си идентичност и привързаност към групата.

Приятелите ви могат да ви помогнат да сте по-добри в работата си

Приятелите не са само за забавления през уикендите или във петъчните вечери. Те са психологически стимулатори към подобряване на професионалните постижения и работните умения.

Изследователи от California State University установяват, че по-продуктивни и успешни в работата си са хората с добро приятелско обкръжение. Учените изследват още и връзката между самотата и работата.

