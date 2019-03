100 Кила - gangsta или фламинго?

Рапърът 100 Кила отправи поредната провокация към своите почитатели и последователи и заложи на розовото в своята визия. И дори нещо повече - пусна статус, който предизвика полярни мнения: "Pink is the new gangsta".



Дали обаче розовото е новият гангстерски цвят?



"Стига сте робували на тъпи стереотипи, розовото е страхотен цвят за мъже", смята Явор Янакиев и позира в пуловер с този цвят.



"Толкоз си gangsta, колко Мики Маус ", бъзика го негов приятел.