Арчи - защо се шегуват с името на кралското бебе?

Вълна от шеги за името на кралското бебе се появиха в социалните мрежи. След като принц Хари и съпругата му Меган обявиха, че синът им ще се казва Арчи, хиляди британци и американци започнаха да правят забавни асоциации с него.

Според много хора, херцогът и херцогинята на Съсекс са избрали въпросното име, защото са гледали тийнейджърския сериал "Riverdale" по комиксите "Archie Comics", излъчвани по Netflix. Други пък се майтапят, че първородният им син е кръстен на Арчи Бънкър от ситкома "All In The Family", който бе доста популярен през 70-те години.

Няколко часа след публикуването на първите снимки на бебето и неговите родители, направени в замъка Уиндзор, потребители на Twitter и Instagram разпространиха смешни мемета. На повечето от тях главите на кралските особи са заместени с известните герои.

"Аз съм бебе", написаха от екипа на "Archie comics" в Twitter. Последваха множество шеги с това, че Меган и Хари определено си падат по "Riverdale".

"Елизабет Втора спря Netflix в двореца след като чу името на правнучето си", смеят се други.

Смята се, че Арчи е сред 20-те най-популярни имена на момчета на Острова. В САЩ обаче не се среща често.

Според потребителите на социалните мрежи, като американка, Меган често е гледала Арчи Андрюс като тийнейджърка. Той е червенокос, а по всяка вероятност бебето ще има рижава коса като баща си.