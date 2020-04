Селин Дион - идеална за лице на Chanel

Модата винаги е била начин за изразяване на индивидуалност, характер, а защо не и социална позиция.

И никой не знае това по-добре от Селин Дион! Музикалната икона успешно се наложи като модна такава за последните години, греейки от червените килими с изделия на модни къщи, за които ние дори не бихме си помислили, че ще ни стигне смелостта, камо ли да излезем с тях навън.

Поредната доза модно вдъхновение идва от еластичния гащеризон на Chanel, с който Селин Дион се появи в Париж.

Подобно на съвременна и истинска Жената котка, певицата с гордост показа перфектна фигура, а на плътният по тялото гащеризон бе поставен акцент върху талията с колан Chanel.

И в главите ни се чува само Джон Траволта, който си тананика „I've got chills, They're multiplying and I am losing self-control.“

Разбира се, появиха се критици, които да коментират външния вид на Селин Дион и колко нездраво слаба изглежда тя.

Единственото, което ние искаме да кажем, е: „Давай, момиче“!