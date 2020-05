Лео и Брад с общо хоби: Майстори грънчари до зори

Леонардо ди Каприо и Брад Пит са станали много добри приятели покрай снимките на филма, в който участват - "Once Upon a Time in Hollywood". Двамата имат обща страст, която ги сближила още повече и така те прекарват много време заедно.

Актьорите си падат по грънчарството и редовно се събират в грънчарското ателие на Брад Пит вечер, за да правят изкуство, твърдят от "The Sun".

"Брад си има собствено студио за грънчарство в дома си и на Лео му харесва да ходи там и да го използва. Понякога те двамата се виждат с приятелите на Брад, които са художници, а друг път са само двамата и творят. Лео носи сандвичи от любимото им заведение и така те прекарват мъжки вечери, като създават изкуство и стоят до ранните часове", посочват източници на изданието.