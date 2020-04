Елтън Джон откровено: За рака и Candle in the Wind

Преди две години Елтън Джон научил, че е засегнат от рак на простатата, и едва не умрял от усложненията след операцията за отстраняване на раковото образувание, предаде ТАСС като цитира британски медии.

Той за пръв път разказва това в автобиографичната си книга "Аз", която предстои да бъде публикувана.

По думите на 72-годишния музикант, лекари открили признаци на заболяването по време на рутинен медицински преглед. Извършената впоследствие биопсия потвърдила диагнозата преди началото на световното му турне, което той не отменил.

"Не бях много шокиран, когато чух думата "рак" - пояснява Елтън Джон. - Ракът на простатата не е шега работа, но е често срещано заболяване. То бе открито в ранен стадий и тъй като природата ме е дарила с добро здраве, се възстановявам бързо след всяка болест." Известният певец и композитор отбелязва, че предпочел хирургичната интервенция пред химиотерапията.

"Решението до голяма степен бе взето от децата ми - уточнява той. - Не исках години наред да се боря с рака. Операцията бе извършена в Лос Анджелис през 2017 г. и се оказа успешна." Няколко седмици по-късно той изпитал чувство на тревожност и силна болка, но продължил да изнася концерти, като от време на време търсел лекарска помощ, за да се потиснат симптомите.

"Струваше ми се, че всичко е наред, а след това за малко не умрях", признава певецът. След поредица негови концерти в Южна Америка болката се върнала и дори се усилила. Музикантът спешно постъпил в лондонска болница и разбрал, че бил на косъм от смъртта. Инфекцията щяла да го бие, ако няколко денонощия по-късно не бил подложен на лечение. През април 2017 г. британски медии оповестиха, че Елтън Джон е в отделението за реанимация, но тогава не бяха съобщени подробности, независимо че музиканът бе принуден да отмени няколко свои изяви на сцената.

Той освен това съжалява, че сингълът му "Candle in the Wind", посветен на смъртта на принцеса Даяна, е станал толкова популярен. Композицията е римейк на едноменната песен от албума му "Goodbye Yellow Brick Road" от 1973 г., която Елтън Джон написал по повод смъртта на американската актриса Мерилин Монро. Въпросната композиция сър Елтън е изпълнил само веднъж - на церемонията във връзка с погребението на Даяна на 6 септември 1997 г. в Уестмънстърското абатство. "Candle in the Wind" незабавно оглави класациите в целия свят и влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-продавания сингъл на всички времена.