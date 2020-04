Виновни ли са? Те са знаели за Харви Уайнстийн, но са мълчали...

През октомври 2017 година светът на Холивуд беше разтърсен от обвиненията в сексуално посегателство срещу милионера Харви Уайнстийн. Статии, появили се в The New York Times и The New Yorker казват, че жени обвиняват филмовия продуцент в тормоз, продължил повече от 30 години. Броят им постепенно започна да расте и стигна до внушителното число 80.

И до ден-днешен Уайнстийн отрича всяко едно от обвиненията, но това не попречи на индустрията да го изхвърли, а киноманите и обществото да го заклеймят като престъпник. Той беше освободен от собствената си продуцентска компания, изключен от членовете на Академията и зачеркнат от света на Холивуд.

Журналистите от The New York Times и The New Yorker, разкрили скандала, спечелиха награда „Пулицър“, а скандалът даде път на още жени да застанат пред света и да обвинят други властни мъже в сексуално посегателство, тормоз и дори изнасилване. Появи се и движението #MeToo, а киноиндустрията тръгна по път на равенство и справедливост за всички.

Сега, Ронън Фароу, който беше един от двигателите на разследването издава книга, в която описва целия журналистически процес, както и разкрива нови детайли за мрежата, в която Уайнстийн сам се оплита. Книгата му "Catch and Kill“ поднася някои изненади като имената на холивудски знаменитости, които, според Фароу, са знаели за деянията на продуцента, но не казали и дума.

