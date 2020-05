Джена Дюън с изповед за раздялата с Чанинг Тейтъм

Джена Дюън разкри, че е била шокирана, когато се разбрало, че Чанинг Тейтъм излиза с Джеси Джей. Тя е прочела това онлайн, докато пътувала в самолет.

"Научавах неща за бившия ми, които повечето хора не биха научили, и това ставаше в интерент. Бях сама в самолет, и тогава разбрах за новата му връзка. Почувствах се поразена. Да избера да се отнеса с грациозност към ситуацията, въпреки че разбирах неща за моя лична ситуация едновременно с целия свят, беше много трудно", обяснява звездата в новата си книга "Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday".



Чанинг и Джена обявиха, че се разделят през април 2018 г., а през октомври подадоха официално документите за развод. Те имат 6-годишна дъщеря.