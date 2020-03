Хейли Бийбър коментира враждата със Селена Гомес

Хейли Бийбър отново проговори за "враждата", която ѝ приписват със Селена Гомес и бе категорична, че това е медийна измислица. Моделката и певицата често са определяни като врагове заради връзките си с Джъстин Бийбър, който бе дългогодишно гадже на брюнетката и е настоящ съпруг на блондинката.

По думите на модела обаче, двете никога не са се карали и не са си разменяли някакви тежки думи и обиди, а всичко са медийни спекулации.

"Мисля, че социалните медии са поле за токсични истории и фалшиви драми, които се опитват да създадат между две жени. Това трябва да се промени, това трябва да спре", сподели Хейли пред британския Vogue.

През октомври мнозина заподозряха, че сингълът на Селена "Lose You to Love Me" се отнася за раздялата ѝ с Бийбър. Разнесе се мълва, че моделката била бясна след излизането на хита и дори го заклеймила публично.

