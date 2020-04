Алекс Раева показа своето коледно чудо

Бебешки плач в къщата. Това може би е най-хубавият подарък, който певицата Алекс Раева получи за тази Коледа. На празника тя сподели снимка със своята дъщеричка Лиа, която е своебразна равносметка за изминалата година.

"Have Yourself A Merry Little Christmas" , е написала изпълнителката към кадъра, на който държи малката Лиа.

На снимката Раева е без грим, но изглежда страхотно.

Алекс стана майка на 2 август тази година. В началото тя криеше своята бременност, а след като се роди бебето, не го показваше в социалните мрежи.

Певицата е от онези звезди, които не обичат да говорят за личния си живот. След няколко неуспешни връзки и бременности, изпълнителката намери любовта на живота си и получи дългоочаквания подарък - рожба.