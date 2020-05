Коби Брайънт в няколко думи - звезда, легенда и инвеститор

Тази неделя баскетболната звезда Коби Брайънт загина при катастрофа с хеликоптер в Калифорния заедно с дъщеря си и още седем души. Брайънт беше известен по цял свят като суперзвезда от НБА. Освен със спортните си постижения, той се беше утвърдил и като предприемач и инвеститор, чийто обхват се простираше доста извън района на Лос Анджелис. Темата коментира Бойчо Попов, главен редактор на Investor.bgq в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

В понеделник стартъп общоността в Калифорния и целия Залив не пропусна да припомни за истинкта на Брайънт да залага на правилните стъпки.

41- годишната баскетболна звезда е и, носител на "Оскар" и баща на четири деца. Той се е доказал и като успешен и квалифициран в бизнеса, финансите и инвестирането.

През 2013 г. Брайънт стартира инвеститорската си дейност с партньора си и сериен предприемач Джеф Стибел. С компанията си Bryant Stibel & Co. двамата партньори успяват да направят инвестиции в компании като Legalzoom, Scopely, Art of Sport, The Honest Company (уелнес марката на Джесика Алба, произвеждаща редица потребителски стоки - от памперси до почистващи препарати), RingDNA, Focusmotion, Dyshapp и Represent, анализира TechCrunch.

През миналата година инвестиционната им компания експандира с инвестиционен инструмент в размер на 1.7 млрд. долара, който беше лансиран в партньорство с фонда за частен капитал Permira под името Permira Growth Opportunities, припомня USA Today.

"Разбирам колко е важно да се изгражда стойност и да сме разумни с нашите финанси", коментира Брайънт преди година пред USA Today. Изказване като това се приема като напълно осъзнато, тъй като има много истории за пенсионирани спортисти, които изпадат в несъстоятелност след края на кариерите си.

"И Брайънт се опита да приложи наученото на баскетболния терен в бизнеса и инвестициите. Той проповядва търпение и работа в екип".

