Селена проплака: Джъстин ме тормозеше!

Селена Гомес каза, че е била жертва във връзката си с Джъстин Бийбър. Звездата е била обиждана и оскърбявана от певеца "до някаква степен".

Певицата направи това признание пред "NPR". Сега тя промотира новия си албум "Rare" и каза, че е горда с песента от него - "Lose You to Love Me".

"Имах нещо красиво и никога няма да го отрека. Беше много трудно, но съм щастлива, че свърши. Чувствах, че песента е прекрасен начин просто да кажа, че е свършило и аз разбирам това и уважавам това, и сега преминавам към друга глава от живота си", сподели тя за песента.

А водещата на предаването коментира: "Предполагам, че говориш за сбогуването с Джъстин Бийбър". Тя пита Селена дали връзката ѝ с Бийбър е била един от най-трудните периоди в живота ѝ.

"Не, защото аз намерих сила. Опасно е да се смяташ винаги за жертва. Не се държа неуважително, аз наистина се чувствам като жертва, до някаква степен", отвръща звездата.

Гомес казва, че има предвид, че е била жертва на емоционално насилие.