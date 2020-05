Кои звезди впечатлиха с тоалети на "Оскари" 2020?

Най-голямата вечер в киното приключи, но още дълго ще се говори за нея. Наградите „Оскар“ вече имат своите големи победители и най-вероятно в момента звездите почиват от голямото парти, което беше организирано след церемонията.

Преди обаче да започне същинската част, актьорите и актрисите на Холивуд трябваше да минат по червения килим, където да бъдат оценени от модните критици на живо и пред телевизионните екрани.

Тази година звездите заложиха на малко по-изчистени тоалети, което беше в контраст с очакванията. Според модните експерти, снощи трябваше да видим много цветове и екстравагантност, но вместо това видяхме елегантност и семплост.

Това обаче не означава, че визията на гостите беше за подценяване. Актрисата Джанел Моне се появи на червения килим с рокля, направена със 170 хиляди кристала, а Натали Портман направи тих протест срещу номинациите.

Портман беше облечена в рокля на Dior, но това, което направи впечатление беше дългото ѝ палто. То беше бродирано с имената на част от жените режисьори, които обаче не получиха нито една номинация.

Там бяха фамилиите на Лорен Скафария („Hustlers“), Лулу Уанг („The Farewell“), Грета Гъруиг („Little Women“), Мати Диоп („Atlantic“), Мариеле Хелър („A Beautiful day in the Neighborhood“), Мелина Мацукас („Queen and Slim“), Алма Хар'ел („Honey Boy“) и Селин Сиама („Portrait of a Lady on Fire“).

„Исках да отдам уважението на жените, които не бяха оценени за тяхната невероятна работа тази година“, каза Портман.

Жестът, разбира се, веднага беше забелязан от всички на червения килим. Освен за това, Натали получи и похвала за цялата си визия.

Минди Калинг пък се появи на церемонията с жълта рокля на Dolce & Gabbana, но не това успя да хване погледите на публиката. Актрисата носеше със себе си колие, което е точна реплика на бижуто от филма „Ocean's 8“, където тя е една от главните героини.