Шей Мичъл с рожден ден под карантина

Шей Мичъл отпразнува рождения си ден в карантина.

Звездата от тийн сериала "Малки сладки лъжкини" навърши 33 години в петък (10 април). През октомври миналата година тя стана майка на момиченце - Атлас Ноа и сега разкри, че е много благодарна.

"Дори през глобалната пандемия, карантината и дъжда... на този рожден ден се чувствам най-благодарна. Бъдете в безопасност и стойте вкъщи", написа Шей в Instagram.

На снимката тя позира с парти шапка, слънчеви очила, бутилка с алкохол и плакат.

"Това е моят 33-и рожден ден! Ти даваш сигнал, аз пия", гласи надписа на плаката.

Скоро актрисата призна, че често се съмнява в майчинските си способности. От "In The Know" я питат дали се критикува като майка, а тя отговаря:

"Всеки божи ден. Това е като постоянно напомняне към себе си, че правя най-доброто, което мога. Всичко е страхотно, тя гледа на мен като на Супержена. Но всеки ден има нещо ново и аз се питам: "Дали правя това вярно? Дали можеше да направя това по-добре? Дали е добре, когато я оставям за толкова време?". Нямам идея, винаги мисля как нещо може да повлияе на нея, когато тя порасне".